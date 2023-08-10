Химкинские параспортсмены завоевали 14 медалей в Башкортостане

В столице Башкирии Уфе завершились международные летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». В 21 дисциплине состязались более полутора тысяч спортсменов из трех десятков стран мира.

Параспортсмены из городского округа Химки завоевали 14 медалей в четырех видах спорта. Все параатлеты — воспитанники спортшколы «Благо».

Легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование и волейбол — в этих видах спорта сурдлимпийцы городского округа Химки не раз поднимались на пьедестал почета международного турнира, проходившего в столице Башкирии Уфе.

«Золото» и «серебро» завоевали легкоатлеты, преодолевавшие дистанции с препятствиями, команды по игре в настольный теннис и волейбол, участники спортивного ориентирования в классической и кросс-эстафете.

Комментируя итоги состязаний, президент Общероссийской федерации спорта глухих Дмитрий Ребров отметил, что сурдлимпийские игры в Уфе — это результат работы большой и дружной команды.