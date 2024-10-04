Хинштейн прокомментировал ситуацию с произведениями артистов-иноагентов
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По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, музыка артистов-иноагентов будет доступна на российских стриминговых платформах, если ее содержание не противоречит законам. Запретов на эти произведения не ожидается, заявил чиновник в своем Telegram-канале.
Антон Горелкин, заместитель председателя комитета ГД по информполитике, сообщал, что с 4 октября 2024 года российские музыкальные сервисы, такие как «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка», начнут маркировать исполнителей, признанных иностранными агентами.
«Подчеркну, что никто не собирается запрещать их творчество (если, конечно, тексты не нарушают российское законодательство) — музыка останется доступной для стриминга. Слушать или не слушать — это личный выбор каждого. Однако, стоит отметить, что роялти за прослушивания исполнителям не будут выплачиваться», — отметил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде силовики сорвали концерт группы Otto Dix.