Хинштейн прокомментировал ситуацию с произведениями артистов-иноагентов

«Подчеркну, что никто не собирается запрещать их творчество (если, конечно, тексты не нарушают российское законодательство) — музыка останется доступной для стриминга. Слушать или не слушать — это личный выбор каждого. Однако, стоит отметить, что роялти за прослушивания исполнителям не будут выплачиваться», — отметил Хинштейн.