В Нижнем Новгороде силовики сорвали концерт группы Otto Dix

В Нижнем Новгороде силовики ворвались в бар «Мориарти» и сорвали концерт группы Otto Dix, сообщил SHOT, опубликовав видео с моментом их появления.

По информации источника, выступление артистов было сорвано спустя 20 минут после начала концерта. В помещение клуба вошли люди в масках и потребовали прекратить шоу. Вокалиста группы Михаэля Драу уложили лицом в пол. Также силовики начали проверять документы у посетителей.

По предварительным данным, некоторых людей увезли в отделение. Отмечается, что рейд на концерт Otto Dix устроили из-за анонимных звонков в полицию.

На своей личной странице во «ВКонтакте» Драу заявил, что срыв концерта был запланированной акцией. Он отметил, что он и другие участники группы ответили на все вопросы, заданные силовиками, так как скрывать им нечего. Также солист Otto Dix призвал фанатов не возвращать деньги за билеты. По словам Драу, ему понадобятся средства для оплаты услуг юриста, чтобы принять меры против тех, кто звонил в МВД.

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