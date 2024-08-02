Хирург Умнов заявил, что риск ампутации у Била мог возникнуть в связи с плохим уходом за раной

По словам врача-хирурга Александра Умнова, Эдвард Бил мог получить обширную рану, требовавшую проведения кожной «пластики». Об этом сообщил Life.ru .

Умнов уточнил, что после госпитализации Билу была назначена консервативная терапия в виде антибиотиков и обработки антисептиками. Всё лечение, операции требуют соблюдения чистоты, и вполне вероятно, что уход был ненадлежащим.

По мнению медика, вероятность ампутации смогут оценить только врачи, осматривающие раны. Так, возможна обработка раны от гноя и замена спицы.

Ранее неизвестный сообщил, что Эдвард Бил делает бомбу в Москве, чтобы «взорвать военкомат».