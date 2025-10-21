Хиты бродвейских мюзиклов прозвучали в исторической усадьбе Красногорска

В усадьбе Знаменское-Губайлово состоялся концерт «Хиты мировых мюзиклов», собравший поклонников музыкального театра. Программа включила композиции из самых известных бродвейских и европейских постановок.

Слушатели насладились хитами из постановок «Призрак оперы», «Mamma Mia!», «Чикаго», «Бал вампиров» и «Граф Монте-Кристо». Главным исполнителем вечера выступил лауреат международных конкурсов Константин Кряжев, известный по роли Меркуцио в мюзикле «Ромео и Джульетта».

Специальными гостями стали солистки Наталия Чернышева, Ольга Артемьева, Елена Черпак и Дина Суворова, создавшие разнообразную музыкальную палитру вечера.

Историческое пространство усадьбы позволило достичь камерной атмосферы, где каждая композиция звучала с особенной эмоциональной насыщенностью. Мероприятие продемонстрировало растущий интерес к качественным музыкальным событиям за пределами центра Москвы, представляя альтернативный формат культурного досуга в Подмосковье.