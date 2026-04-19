Колдуны в храме: как распознать и защититься?

Священнослужители обратили внимание верующих на то, что даже в церкви можно встретить людей с недобрыми намерениями, занимающихся магией. По их словам, храм является местом концентрации сильных эмоций. Молитвы сотен прихожан создают мощный энергетический поток, который, словно магнит, притягивает недоброжелателей.

Особую угрозу, как считает ученица церковной школы Светлана, несут пожилые женщины, имеющие проблемы со здоровьем и рассудком. Они искренне верят, что способны «переложить» свои болезни на других людей, подпитываясь при этом чужой энергией.

Практикующие магию люди чаще всего посещают храмы во время крупных православных торжеств — на Пасху, Рождество и Троицу, когда в церквях собирается максимальное число прихожан. Вычислить колдунов можно по определенным признакам: они двигаются против часовой стрелки, устанавливают свечи вверх ногами и произносят молитвенные тексты задом наперед. Об этом информирует mk-mari.ru.

Чтобы уберечь себя от возможного негативного влияния, рекомендуется соблюдать несколько несложных правил. Не разрешайте никому находиться у вас за спиной, не давайте другим людям зажигать свою свечу от вашей и следите за тем, чтобы ваша свеча прогорела как минимум до середины. Самый надежный способ защиты от колдовства — это чистая, от сердца идущая молитва. Как подчеркивают священнослужители, обращение к Господу способно оградить человека от любого злого воздействия.

