«Парализует, но не убьет». Россиян предупредили о появлении в России южнорусского тарантула

Укус южнорусского тарантула не способен убить человека, хотя доставляет довольно сильную боль. Об этом в беседе с корреспондентами ТАСС сообщила Ольга Тарасова — профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии Сибирского федерального университета.

Специалист пояснила, что все пауки-охотники обездвиживают добычу с помощью парализующего яда. После того как жертва перестает сопротивляться, членистоногое вводит в нее пищеварительные ферменты и высасывает внутренности.

«Защищается тарантул тоже с помощью этого яда. Если паук повредит кожу, впрыснет немного своего яда, то на месте вот такого повреждения будет припухлость, но человек не умрет», — отметила Тарасова, добавив, что объема выделяемого токсина недостаточно для летального исхода.

При этом сам укус может оказаться крайне дискомфортным. По ощущениям он скорее напоминает укус шершня. В месте повреждения вероятны припухлость, покраснение и локальное повышение температуры. Тем не менее, как заверила эксперт, серьезной угрозы для здоровья это не представляет.

Южнорусский тарантул, которого в народе часто называют мизгирем, обитает на обширной территории. Его можно встретить не только в европейской части России, но и в степных и лесостепных районах Западной и Южной Сибири, Средней Азии и даже на Дальнем Востоке. Эти пауки живут в норах, а охотиться предпочитают по ночам, нападая на насекомых.

Ранее сообщалось о том, что ядовитый паук укусил Тейлор Момсен во время гастрольного тура в Мексике.