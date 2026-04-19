Российским школьникам хотят продлить учебный год до середины июня

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб выступил с инициативой сдвинуть окончание учебного года для школьников на две недели — примерно до 15 июня. По его замыслу, это время должно быть заполнено не обычными уроками, а внепредметными занятиями в формате творчества, сообщает ТАСС .

«В России летние каникулы растягиваются более чем на три месяца. Было бы разумно организовать в первые две недели июня так называемую "пятую четверть", но не для выставления оценок, а для творческих активностей, на которые в течение года просто не остается времени», — пояснил Гриб.

Особое внимание он обратил на оплату труда педагогов: такие занятия, по его словам, должны «достойно оплачиваться». Среди возможных форматов замсекретаря ОП назвал робототехнику, художественное и музыкальное творчество, а также любые другие креативные направления.

Гриб добавил, что сейчас школьники сильно перегружены стандартными заданиями, и на внепредметную деятельность времени практически не хватает.

«Поэтому я считаю, что идею "творческой пятой четверти" стоит вынести на обсуждение. Как минимум две недели июня, до 15-го числа, можно на это отвести. А в перспективе — и весь июнь», — сказал Гриб.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения утвердило часы обучения в 10–11 классах.