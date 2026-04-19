Атака БПЛА ВСУ 19 апреля: сколько дронов и где было сбито, последние новости

После беспрецедентно мощной атаки предыдущих суток, когда над страной было сбито более 250 целей, интенсивность налетов снизилась, но география осталась обширной. В ночь на 19 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку массового применения дронов-камикадзе.

География перехватов

По официальному заявлению Минобороны РФ, дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские дроны были нейтрализованы в воздушном пространстве шести зон:

Белгородская область

Курская область

Ростовская область

Краснодарский край

Республика Крым

Акватория Азовского моря

Тактика «малых групп»

Военные эксперты отмечают, что после массированного удара 18 апреля противник перешел к тактике рассредоточенных атак. Использование БПЛА самолетного типа свидетельствует о попытках поразить объекты, находящиеся на значительном удалении от линии фронта. Однако, благодаря бдительности расчетов ПВО, все цели были обнаружены и уничтожены до подлета к охраняемым объектам.

Текущая обстановка

На данный момент в пострадавших регионах ситуация оценивается как стабильная. Официальных сообщений о разрушениях на земле или пострадавших среди мирного населения не поступало. В Ростовской области, где ранее фиксировались перебои со связью, экстренные службы продолжают мониторинг ситуации. Силы ПВО остаются в режиме повышенной боевой готовности для отражения возможных повторных провокаций.