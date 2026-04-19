«Стальное небо над югом». Минобороны отчиталось об уничтожении 13 дронов в шести регионах

В ночь на воскресенье российские средства противовоздушной обороны пресекли массированную попытку киевского режима нанести удары по приграничным и южным территориям.

Как сообщили в оборонном ведомстве, дежурные расчеты перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В официальном заявлении Министерства обороны России уточняется, что дроны ликвидированы в небе над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось о том, что после атаки БПЛА в родильном доме в Самарской области выбило стекла.