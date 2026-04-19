Офтальмолог: ночное залипание в телефоне убивает зрение

Долгое использование смартфонов и планшетов в темноте перестало быть безобидной привычкой. Теперь это серьезный фактор риска для глаз, заявил «Газете.Ru» врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По его словам, доказана прямая связь такого поведения с синдромом сухого глаза, прогрессированием близорукости и сбоем циркадных ритмов. Вред складывается из трех моментов: колоссальное напряжение цилиарной мышцы из-за фокусировки на мелких деталях, снижение частоты морганий на 60–70% и воздействие синего света экранов. Последний подавляет выработку мелатонина и может повреждать клетки сетчатки.

Чтобы сохранить зрение, врач советует устроить «цифровой закат» за 1–2 часа до сна и делать перерывы по правилу «20–20–20»: каждые 20 минут смотреть 20 секунд на объект в 6 метрах. Обязательно включать общий свет, держать смартфон на расстоянии 30–40 см, а ноутбук — 50–70 см. Экран монитора должен быть чуть ниже уровня глаз. При сухости нужны увлажняющие капли без консервантов, а визит к окулисту — раз в год.

Ночное «залипание» в телефоне ломает не только работу глаз, но и восстановление организма во сне. Контроль цифровых привычек — это вклад в остроту зрения и общее здоровье на годы вперед.

