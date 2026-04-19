«Снова в снежной ловушке». 58 км на снегоходах и 5 пешком: поиски семьи под Красноярском зашли в тупи
За день поисков Усольцевых спасатели обследовали 63 километра тайги
Сотрудники красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в субботу обследовали в общей сложности 63 километра в районе, где предположительно пропала семья Усольцевых под Красноярском. Об этом сообщается в телеграм-канале отряда на платформе Max. Спасатели передвигались как на снегоходах, так и пешком.
«Спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — говорится в сообщении.
В пятницу стало известно, что по запросу следователей краевые спасатели возобновляют поиски пропавшей семьи. Работы проходят с 17 по 19 апреля. Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила РИА Новости, что вопрос о возобновлении активных поисков будет рассмотрен в мае совместно с сотрудниками различных служб.
Ранее сообщалось о том, что переохлаждение могло стать причиной трагедии семьи Усольцевых в горах.