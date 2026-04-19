«Его нельзя трогать». Токсичное озеро в Бурятии хотят вывезти по льду

На территории Бурятии предложили метод очистки токсичного водоема, возникшего на месте бывшего промышленного объекта в Улан-Удэ.

Как сообщает издание «Интер Райт», этот водоем еще с советских времен заполнен отходами, поступавшими с газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода (ЛВРЗ).

В настоящее время в озере накопилось около 24 тысяч кубометров каменноугольной смолы, которая содержит высокие концентрации фенолов, аммония и нефтепродуктов. Главная угроза заключается в том, что загрязненные грунтовые воды движутся в сторону реки Уды, а оттуда потенциально могут достичь озера Байкал.

Для безопасного уничтожения химических загрязнителей планируется дождаться зимы 2027 года, когда водная толща промерзнет минимум на 50 сантиметров. После этого лед распилят на блоки и вывезут железнодорожным транспортом в Новокузнецк, где токсичные отходы переработают в полезную продукцию — например, в шины и краски.

