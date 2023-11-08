ХК «Спартак» хочет провести матч на футбольной арене красно-белых

Хоккейный клуб «Спартак» хочет провести матч Континентальной хоккейной лиги на открытом воздухе («Зимняя классика»). Красно-белые ведут переговоры со своими одноклубниками-футболистами по поводу арены, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Футбольный стадион «Открытие Банк Арена» (с нового года он сменит название) вмещает 45 тысяч зрителей.

В настоящее время уточняются дата и соперник «Спартака» в «Зимней классике». Один из предпочтительных вариантов – матч со питерским СКА 12 января. Такая яркая вывеска должна привлечь большое количество болельщиков.

Другие возможные соперники – «Куньлунь» и минское «Динамо».

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции КХЛ. В последнем матче турнира они обыграли как раз СКА, вырвав победу на последней секунде встречи (3:2).