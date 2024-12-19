Стало известно, на какое место вышла сборная России по футболу в рейтинге ФИФА

Несмотря на то, что ФИФА отстранило сборную России от международных турниров, эта организация оставила россиян в своем рейтинге. Российские спортсмены находятся в этом списке на 34-м месте. Об этом сообщил РБК.

На сайте ФИФА появился обновленный рейтинг национальных сборных по футболу. Россия находится в нем на 34-й строчке. Выше нее, на 33-м месте, разместился Египет, а ниже, на 35-м, находится сборная Польши.

На первом месте рейтинга располагается Аргентина, за ней следует Франция, и на третье место вышла Испания. В то же время Россия не имеет права участвовать в кубках ФИФА и УЕФА, ее отстранили от участия в международных турнирах в 2022 году.

Ранее сообщалось, что организаторы футбольной Суперлиги запланировали привлечь российские команды к участию в своих состязаниях. Суперлига провела ребрендинг и переименовалась в Лигу объединения . В каждом сезоне ее турнира будут участвовать 96 клубов, которых поделят на 4 дивизиона.