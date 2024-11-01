«Хочется пожить по-человечески, поработать»: любовь и трагедия знаменитого актера Анатолия Папанова

31 октября мог бы отметить свой день рождения Анатолий Папанов — один из самых заметных и харизматичных актеров Советского Союза. Его запомнили благодаря комедийным ролям в фильмах «Двенадцать стульев» и «Бриллиантовая рука», однако жизнь Папанова вне экрана была далека от его радостных персонажей. URA.RU напоминает о сложной судьбе этого актера.

Анатолий Папанов родился в Вязьме в 1922 году. С ранних лет проявлял интерес к театру, вдохновленный своим отцом Дмитрием Филипповичем, который в молодости принимал участие в любительских спектаклях и организовывал постановки с друзьями.

В конце 1920-х семья Папановых переехала в Москву. В детстве Анатолий не любил учебу и часто попадал в неприятности. После школы с низкими оценками он не думал о высшем образовании и пошел работать на завод литейщиком, параллельно пробуя себя в актерстве.

Получив работу в театре рабочей молодежи и начав сниматься в кино, актер столкнулся с началом Великой Отечественной войны. В 1942 году Папанов оказался в окружении и получил тяжелую травму. Снаряд попал прямо в блиндаж, где он вместе с товарищами грелся. Единственным выжившим стал Анатолий Папанов — из-за полученного ранения ему ампутировали два пальца на ноге. После хирургического вмешательства артист достаточно долго не мог передвигаться без трости, что и стало причиной его демобилизации.

Вернувшись в Москву, Папанов поступил в ГИТИС, где встретил Надежду Каратеву, с которой вскоре поженился. Вместе с ней он переехал в Клайпеду. Для Анатолия в городе работы не оказалось, и творческий кризис затянулся на несколько лет, пока его не позвали обратно в Москву. Сначала его жена не желала возвращаться, но через год согласилась.

Согласно воспоминаниям близких, Анатолий Папанов был преданным семье и трудолюбивым человеком. Единственным его изъяном называли любовь к алкоголю.

Несмотря на склонность к выпивке, Папанов никогда не подводил своих коллег. Он позволял себе гулять только тогда, когда у него не было работы, и всегда наслаждался хорошими застольями.

Артист прекратил пить в 1973 году, когда его мать ушла из жизни. Женщина неоднократно просила его отказаться от алкоголя, но он не поддавался ее призывам. На поминках актер отодвинул рюмку и с тех пор больше не пил.

В последние годы его жена занималась выбором ролей для него. После прочтения сценария к фильму «Холодное лето пятидесятого третьего» Надежда раскритиковала проект, но Анатолий решил сам ознакомиться с текстом и в итоге согласился принять участие в съемках.

Эта драматическая роль, в которой он сыграл бывшего главного инженера, стала заключительной в его карьере. После завершения съемок «Холодного лета пятидесятого третьего» Анатолий Папанов умер от сердечного приступа.

В финальной сцене, в которой он сыграл, его герой выражает сожаление о прошедших годах: «Об одном жалею — годы. Так хочется пожить по-человечески, поработать».

Ранее сообщалось, что дочь Папанова объяснила, почему ее отец не дружил с Мироновым.