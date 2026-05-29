«Хочу, чтобы дочь поправилась»: Маликов раскритиковал худобу Стефании

Народный артист РФ Дмитрий Маликов, который сам всегда был образцом подтянутого мужчины, решил высказаться о внешности своей дочери Стефании. И его заявление многих удивило.

Как пишет The Voice, певец отрицательно относится к худобе девушки.

«Я хотел бы, чтобы Стефания прибавила пару килограммов. Здоровье важнее всего», — сказал он.

Похоже, отец переживает, что дочь слишком увлеклась спортом и диетами.

Сама Стефания, как известно, активно занимается фитнесом и тщательно следит за питанием. Она не прерывает тренировок даже на отдыхе. В Сети уже не раз появлялись предположения, что у девушки может быть расстройство пищевого поведения (РПП). Однако сама Стефания, судя по всему, на эти слухи не реагирует.

Ее отец заметил, что взрослые вообще рефлексируют на негативные комментарии гораздо сильнее, чем молодежь. Стефания не переживает из-за хейта.

Кстати, о личной жизни. Дмитрий рассказал, что дочь не спешит знакомить его со своими избранниками. Стефания считает, что этот шаг нужно делать только тогда, когда отношения станут по-настоящему стабильными. При этом девушка больше делится с мамой, чем с отцом.

Ранее экстремально похудевшая Ольга Дибцева рассказала о поддержке мужа.