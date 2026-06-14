Беременная звезда «Папиных дочек» Карпович показала фото с мужем

Звезда популярного сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович показала публике своего мужа, пишет The Voice. Накануне 40-летняя актриса вышла замуж за Евгения Рагулина, который моложе ее на 11 лет. В личном блоге Карпович выложила шесть снимков с избранником.

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Поклонники и коллеги сразу засыпали актрису поздравлениями. Мирослава поблагодарила всех за теплые слова и пожелала в ответ света, любви и счастья.

О своей свадьбе Мирослава сообщила еще 1 июня. Тогда она сфотографировалась у здания загса и рассказала, что ее муж не связан с актерской сферой. Также звезда «Папиных дочек» призналась, что они улетают в свадебное путешествие во Францию.

Позже сам Рагулин вышел на связь из Парижа. Он опубликовал снимок из Лувра, на котором их обручальные кольца лежат на фоне музейных экспонатов.

Но главная новость скрывалась в деталях новых фотографий. На одном из снимков Мирослава положила руку на округлившийся живот. Поклонники сразу поняли: актриса ждет первенца.

Ранее другая звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова рассказала, как прививает детям хороший музыкальный вкус.