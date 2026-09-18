Хоккеист «Бостона» Задоров рассказал, почему уже пять лет не приезжает в Россию

Российский защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров в подкасте The Cam & Strick заявил, что он считает для себя небезопасным приезд в Россию в настоящее время.

31-летний хоккеист известен своими либеральными взглядами и дал несколько неоднозначных интервью. Задоров рассказал, что его семья и семья его супруги проживают в России, но он сам не был на родине с 2021 года.

«Очевидно, что после того, как я высказался против этого (СВО — прим. ред.), я не думаю, что для меня это безопасное место, куда стоит ехать прямо сейчас. Но, надеюсь, однажды это закончится, и я смогу вернуться, чтобы увидеть свой дом», — сказал Задоров.

Хоккеист признался, что не знает, какие законы сейчас действуют в России, и поэтому не хочет рисковать.

Никита Задоров выступает в НХЛ с сезона-2013/13. Он играл за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари», «Ванкувер» и «Бостон». За команду из Массачусетса россиянин начнет третий сезон, в двух предыдущих он стал лидером НХЛ по штрафным минутам.