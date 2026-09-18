«Серые минуты», кешбэк и соседние подъезды: 6 способов не разориться на такси

Жители некоторых российских регионов все чаще жалуются на стоимость поездок на такси. В часы пик и непогоду путешествие на другой конец города может обойтись в круглую сумму — она иногда превышает тысячу рублей, сообщил nashgorod.ru. Но это не значит, что такси — это транспорт исключительно для толстосумов. «Наш город» изучил вопрос со всех сторон — и готов рассказать, как не разориться на поездках даже при среднем семейном бюджете.

Избегайте часов пик

Да, это самый очевидный совет. Постарайтесь подобрать время поездки до напряженных часов. Даже если приедете раньше намеченного срока — дешевле подождать, чем переплачивать. А если у вас нет четких сроков — потерпите, пока час пик закончится.

Ждите правильного времени

У большинства сервисов такси России есть так называемые «серые минуты» — время, когда спрос ненадолго падает, а цена снижается. Для самых популярных агрегаторов это, как правило, последние 8-10 минут каждого часа. Если заказать машину не в 15:00, а в 14:43, разница в цене может удивить.

Меняйте точки

Согласитесь, пройти 50-100 метров пешком — не проблема. Между тем, это расстояние может серьезно повлиять на стоимость поездки. Попробуйте вызывать машину не к своему подъезду, а к соседнему дому. А точку прибытия выбирайте не у оживленного торгового центра, а, например, рядом с жилым домом неподалеку. После пары экспериментов вы уже будете точно знать, откуда лучше уехать.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Меняйте карты оплаты

Часто агрегаторы предлагают сниженную на 10-12% стоимость поездки при оплате картой определенного банка. Если такая карта у вас есть — не поленитесь привязать ее к сервису. А лучше привяжите все, которые у вас имеются, и меняйте их в зависимости от предложений службы такси.

Пользуйтесь кэшбеками

Конечно, это не прямая скидка и не моментальная выгода. Но получить обратно даже небольшую часть потраченных денег в следующем месяце — все равно приятный бонус. Кэшбек на такси предлагают многие современные банки — нужно просто выбрать его в списке на новый период.

Установите несколько приложений

Да, их больше одного — многие забывают, что кроме популярного федерального агрегатора существуют и другие. В Тюмени их как минимум пять, в том числе — чисто местные. Возможно, среди нескольких операторов перевозок удастся найти того, кто предложит тариф подешевле.

Ранее эксперт Васильева рассказал, что средний доход таксиста в Москве составляет ₽170 тыс.