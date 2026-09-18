Военные сборы-2026: кого призывают, кто освобождается и что изменилось

В 2026 году в России продолжаются военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Указ Президента РФ № 892 предусматривает призыв в Вооруженные Силы, войска Росгвардии, спасательные воинские формирования МЧС, органы государственной охраны и ФСБ. Однако вокруг порядка отбора, продолжительности и оснований для освобождения сохраняется множество вопросов. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в нюансах вместе с членом ОП РФ, руководителем «КСВО.Право» Александром Теновцовым.

По каким критериям отбирают граждан для сборов?

Призыв на военные сборы — не случайная жеребьевка и не автоматическое покрытие всех граждан запаса. Для учебных сборов отбор проводится военкоматами совместно с воинскими частями, которые должны быть укомплектованы. Решение о призыве конкретного гражданина оформляется приказом военного комиссара.

Сначала проверяются юридические условия: гражданин должен пребывать в запасе, не достичь предельного возраста, не иметь оснований для освобождения и быть годным по состоянию здоровья. Далее значение имеют задачи конкретной части, воинское звание, военно-учетная специальность и учетное предназначение гражданина.

«Законодательство не публикует исчерпывающую „формулу отбора“ или открытую балльную систему. Все зависит от потребности конкретной воинской части и законных исключений, а не от бытового правила „берут всех служивших“ или „всегда вызывают определенный возраст“», — поясняет адвокат Александр Терновцов.

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Кто освобождается от военных сборов?

Перечень оснований установлен статьей 55 Федерального закона № 53-ФЗ. Он достаточно широкий, но закрытый: освободиться можно не по любой уважительной причине, а только при наличии предусмотренного законом статуса или обстоятельства.

В частности, освобождаются:

женщины;

забронированные граждане;

граждане, пребывающие в добровольческих формированиях;

отдельные сотрудники силовых и государственных органов;

занятые на посевных и уборочных работах в соответствующий период;

педагогические работники;

обучающиеся очно или очно-заочно;

граждане с тремя и более несовершеннолетними детьми;

граждане, находящиеся за пределами России;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

уволенные в запас (право на двухлетнее освобождение);

граждане, отбывающие уголовные наказания или имеющие неснятую судимость.

«Наличие двух детей, ипотеки, кредитов или статус единственного кормильца без дополнительных предусмотренных законом условий не являются самостоятельными основаниями для освобождения. Если вы все же имеете право на освобождение от военных сборов, своевременно подтвердите это документами. При отсутствии необходимых сведений в Реестре, следует до даты призыва подать письменное заявление», — предупреждает Терновцов.

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Что изменилось в 2026 году?

Для обычных военных сборов принципиально продолжает действовать прежняя правовая конструкция. Однако в 2026 году продолжается переходное повышение предельного возраста пребывания в запасе: для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, которым 50 лет исполняется в 2026 году, предельный возраст установлен до 53 лет.

«Важно отметить, что правила электронного вручения повесток применяются и к военнообязанным. Поэтому повестка запаснику на сборы тоже может иметь прийти в электронном виде и считаться врученной по правилам Реестра», — отмечает Александр Терновцов.

Отдельный режим — специальные сборы резервистов

С конца 2025 года существует отдельный режим специальных сборов для граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут направляться на защиту критически важных объектов. Общая продолжительность специальных сборов одного резервиста не может превышать шести месяцев в год.

«Этот режим не распространяется на всех граждан запаса. „Запасник“ и „контрактный резервист“ — не синонимы. Поэтому сообщения о специальных сборах 2026 года нельзя интерпретировать как шестимесячные сборы для любого военнообязанного», — подчеркивает эксперт.

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