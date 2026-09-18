Анапа поставила туристам лимит: «Анапская пересыпь» примет не больше 550 тысяч человек

Для природного парка «Анапская пересыпь» установили предельно допустимую рекреационную емкость в 550 800 человек в год. Норматив закреплен приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края, опубликованным на сайте администрации региона, сообщает «Ведомости Юг».

Основная часть туристического потока приходится на оборудованные пляжи, которые работают 150 дней в году. Их расчетная рекреационная емкость составляет 506 886 человек в год.

Для природоохранной зоны установлен лимит в 15 326 посетителей ежегодно, а для особо охраняемой зоны — 2 731 человек. Для отдельных территорий парка предусмотрены собственные нормативы посещаемости.

Так, природную локацию «Лазающие дюны» смогут посещать до 852 туристов в год, «Благовещенскую гряду» — до 1 548, «Дюнный комплекс Витязево» — до 3 318 человек. Максимальная годовая посещаемость «Орнитологического маршрута» определена на уровне 4 345 человек.

Отдельные показатели установлены и для пяти расположенных на территории парка глэмпингов. Каждый объект рассчитан на размещение от 1 600 до 2 700 отдыхающих в течение года.

Установленные нормативы должны учитывать юридические и физические лица, оказывающие туристические услуги на территории «Анапской пересыпи». За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

При этом общий туристический поток Анапы значительно превышает установленную для природного парка емкость. По данным мэра города Светланы Масловой, с начала 2026 года курорт посетили более 1,3 млн человек. За весь 2025 год показатель составил почти 3 млн туристов.