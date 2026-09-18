Картофельный кризис в Европе: жара уничтожила миллионы тонн урожая

Европа может столкнуться с дефицитом картофеля и дальнейшим ростом цен после летней жары, которая привела к значительным потерям урожая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

Согласно оценке ECIU, урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах в 2026 году может составить от 19,5 до 20,5 млн тонн. Для сравнения, в 2025 году в этих странах собрали рекордные 27,3 млн тонн. Таким образом, потери могут приблизиться к 7 млн тонн.

Если прогноз подтвердится, европейский рынок за один год перейдет от рекордного показателя производства к минимальному уровню урожая. Основной причиной специалисты называют экстремальные погодные условия и продолжительную летнюю жару.

Рост цен уже фиксируется на свободном рынке. По данным Financial Times, в некоторых европейских странах картофель нового урожая продается примерно по €250 за тонну. Во Франции стоимость продукции к 3 сентября увеличилась с €310 до €520 за тонну.

Эксперты ожидают, что последствия сокращения урожая могут стать заметны потребителям ближе к католической Пасхе в марте 2027 года, когда снижение предложения способно отразиться на наличии картофеля и его стоимости в магазинах.