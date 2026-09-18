Аневризма у родственников? Мужчинам предложили бесплатное обследование аорты

Министерство здравоохранения России изменило порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации. Новые положения предусматривают дополнительные оценки рисков и исследования для отдельных категорий граждан, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Для граждан младше 59 лет врачи начнут оценивать вероятность развития ишемической болезни сердца, а также риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих десяти лет.

Для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, которые курят или курили ранее, предусмотрено бесплатное ультразвуковое исследование брюшной аорты. Пройти его смогут пациенты, у которых у близких родственников диагностировалась аневризма.

Дополнительные исследования предусмотрены и для россиян с продолжительным стажем курения. При употреблении не менее одной пачки сигарет в день в течение 20 лет пациент сможет пройти компьютерную томографию и сдать дополнительные анализы.

Изменения также затрагивают порядок назначения отдельных лабораторных исследований. Анализ на гликированный гемоглобин предусмотрен при уровне глюкозы натощак более 6 ммоль/л. Колоноскопию, согласно новым положениям, будут проводить в том числе с учетом результатов иммунохимического теста кала на скрытую кровь.