Тренер махачкалинского «Динамо» пошутил о готовности самому выйти на поле из-за кадровых проблем

50-летний специалист заявил, что сам может выйти на поле на позиции крайнего защитника, на которой он выступал на протяжении всей карьеры. Нужно только тренеру по физподготовке его подготовить — и можно подписывать как свободного агента.

«Кто‑то будет — значит, будет, сейчас мы надеемся на тех ребят, кто уже у нас в команде», — сказал Евсеев.

Трансферное окно в России закрылось в ночь на 11 сентября, но еще в течение двух недель клубы могут подписывать игроков, которые являются свободными агентами.

Махачкалинское «Динамо» в девятом туре РПЛ уступило ЦСКА со счетом 1:3. Перед паузой на игры сборной клуб из Дагестана занимает седьмое место с 12 очками.