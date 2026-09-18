Тренер махачкалинского «Динамо» пошутил о готовности самому выйти на поле из-за кадровых проблем
Тренер Евсеев о кадровых проблемах в Махачкале: «Думаю, сам смогу выйти на поле»
Фото: [ФК «Динамо» (Махачкала)]
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» иронично отреагировал на вопрос о решении кадровых проблем команды путем подписания свободных агентов.
50-летний специалист заявил, что сам может выйти на поле на позиции крайнего защитника, на которой он выступал на протяжении всей карьеры. Нужно только тренеру по физподготовке его подготовить — и можно подписывать как свободного агента.
«Кто‑то будет — значит, будет, сейчас мы надеемся на тех ребят, кто уже у нас в команде», — сказал Евсеев.
Трансферное окно в России закрылось в ночь на 11 сентября, но еще в течение двух недель клубы могут подписывать игроков, которые являются свободными агентами.
Махачкалинское «Динамо» в девятом туре РПЛ уступило ЦСКА со счетом 1:3. Перед паузой на игры сборной клуб из Дагестана занимает седьмое место с 12 очками.