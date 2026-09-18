В Ликино-Дулеве уже на 85% выполнили капитальный ремонт спортивной школы «Феникс»

В Ликино-Дулеве уже на 85% выполнили капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект расположен на улице Калинина. Спортзал был построен в 1969 году, здание бассейна – в 1985-м. Общая площадь двух зданий составляет более 4,8 тыс. кв.метров.

На площадке работают более 60 строителей, задействованы 2 единицы техники. В обоих зданиях завершаются фасадные работы, ведется монтаж слаботочных систем, электромонтажные работы, отделка помещений, установка окон. В бассейне также устанавливают систему водоподготовки. На прилегающей территории проводится устройство тепловой сети.

Ремонтные работы в спорткомплексе проводятся в рамках государственной программы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открыть обновленный объект планируется в январе 2027 года.

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