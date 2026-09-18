Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проголосовал в Подмосковье

Сергей Пахомов принял участие в голосовании в Сергиевом Посаде

Общество

Фото: [скриншот]

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов принял участие в выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке в школе микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеканал 360.

«Предстоящие три дня важны для страны, области, муниципалитетов и каждого из нас. Приходите. Голосуйте. Знаю, большинству не все равно», — сказал Пахомов.

Он призвал жителей не оставаться в стороне и прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.

Актуально
Сергиев Посад
Подмосковье
Добавьте mosregtoday.ru в избранное