Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов проголосовал в Подмосковье
Сергей Пахомов принял участие в голосовании в Сергиевом Посаде
Фото: [скриншот]
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов принял участие в выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке в школе микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеканал 360.
«Предстоящие три дня важны для страны, области, муниципалитетов и каждого из нас. Приходите. Голосуйте. Знаю, большинству не все равно», — сказал Пахомов.
Он призвал жителей не оставаться в стороне и прийти на избирательные участки и отдать свой голос.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.