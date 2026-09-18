«Нефтяной козырь» России: аналитик рассказал о новых запасах в Сибири
Ларс Берн: транспортировка нефти через Арктику изменит расстановку сил на рынке
Новые нефтяные ресурсы на севере Сибири могут повысить значение Северного морского пути для вывоза российского сырья. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в эфире Swebb TV.
По словам Берна, развитие добычи в Арктике способно увеличить значение морского маршрута вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. Аналитик считает, что транспортировка сырья по этому направлению будет укреплять позиции России на энергетическом рынке, а доступ западных стран к российской арктической инфраструктуре останется ограниченным.
Берн также заявил, что Россия и Китай располагают ресурсной базой, которая, по его оценке, позволит им в дальнейшем избегать дефицита нефти. При этом утверждение о геополитических последствиях развития арктической добычи является оценкой аналитика, а не установленным фактом.
Перспективы добычи в российской Арктике связаны, в частности, с проектом «Восток Ойл» на Таймыре. 5 сентября 2026 года Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к терминалу «Бухта Север», после чего первая нефть была загружена в арктический танкер.
«Восток Ойл» является проектом «Роснефти» и включает месторождения Ванкорской группы и новые участки на севере Красноярского края. По данным компании, ресурсная база проекта оценивается в 7 млрд тонн высококачественной нефти с низким содержанием серы. К 2030 году «Роснефть» рассчитывает довести поставки с проекта до 50 млн тонн в год.
Нефть с «Восток Ойла» должна вывозиться через новый терминал «Бухта Север» по арктическим морским маршрутам. Таким образом, развитие проекта одновременно связано с увеличением добычи и дальнейшим использованием Северного морского пути для поставок сырья.