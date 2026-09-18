«Нефтяной козырь» России: аналитик рассказал о новых запасах в Сибири

Новые нефтяные ресурсы на севере Сибири могут повысить значение Северного морского пути для вывоза российского сырья. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в эфире Swebb TV.

По словам Берна, развитие добычи в Арктике способно увеличить значение морского маршрута вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. Аналитик считает, что транспортировка сырья по этому направлению будет укреплять позиции России на энергетическом рынке, а доступ западных стран к российской арктической инфраструктуре останется ограниченным.

Берн также заявил, что Россия и Китай располагают ресурсной базой, которая, по его оценке, позволит им в дальнейшем избегать дефицита нефти. При этом утверждение о геополитических последствиях развития арктической добычи является оценкой аналитика, а не установленным фактом.

Перспективы добычи в российской Арктике связаны, в частности, с проектом «Восток Ойл» на Таймыре. 5 сентября 2026 года Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к терминалу «Бухта Север», после чего первая нефть была загружена в арктический танкер.

«Восток Ойл» является проектом «Роснефти» и включает месторождения Ванкорской группы и новые участки на севере Красноярского края. По данным компании, ресурсная база проекта оценивается в 7 млрд тонн высококачественной нефти с низким содержанием серы. К 2030 году «Роснефть» рассчитывает довести поставки с проекта до 50 млн тонн в год.

Нефть с «Восток Ойла» должна вывозиться через новый терминал «Бухта Север» по арктическим морским маршрутам. Таким образом, развитие проекта одновременно связано с увеличением добычи и дальнейшим использованием Северного морского пути для поставок сырья.