Ferrari для патруля: полиция Дубая получила суперкар, который разгоняется за 2,8 секунды

Полиция Дубая получила доработанный Ferrari 812 Superfast, подготовленный немецким ателье Mansory. Автомобиль предназначен преимущественно для патрулирования туристических районов и участия в демонстрационных мероприятиях, сообщила полиция Дубая, передает Autonews.

Под капотом сохранился 6,5-литровый атмосферный двигатель V12. После доработки его мощность увеличилась с 789 до 800 л. с., а максимальная скорость достигла 344 км/ч против 340 км/ч у стандартной версии. Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,8 секунды вместо 2,9 секунды.

Автомобиль получил существенно измененный внешний вид. Mansory установила новый передний бампер с увеличенным сплиттером, переработала боковые юбки и добавила крупное заднее антикрыло. Кузов выполнен в белом цвете с зелеными, черными и желтыми элементами.

Ferrari 812 Superfast выпускался с 2017 по 2024 год. После завершения производства флагманской моделью Ferrari с атмосферным V12 стал 12Cilindri.

Новый суперкар стал уже пятым автомобилем, подготовленным Mansory для полиции Дубая за последние два года. Ранее автопарк подразделения пополнили доработанные Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari 296 GT и Lamborghini Revuelto.