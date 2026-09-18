Спортивный блогер Рахман Ахметбеков оценил прозрачность выборов в Московской области
Рахман Ахметбеков посетил избирательный участок в Одинцове
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Спортивный блогер Рахман Ахметбеков высоко оценил прозрачность выборов в Московской области. Вместе с другом он приехал на участок в Одинцове, чтобы посмотреть, как организовано голосование.
Блогер рассказал, что в рамках визита осмотрел школу, где организовано голосование. Он был приятно удивлен увиденным.
«Видно, что все честно, прозрачно и никаких вопросов нету. Максимально приятно. Здесь работает огромная команда, все наблюдают. Все онлайн проходит. (…) Если бы я снимал какой-нибудь социальный ролик, я бы назвал его максимальная прозрачность», — сообщил Ахметбеков.
Блогер добавил, что позднее планирует проголосовать на участке № 2895 в Серпухове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.