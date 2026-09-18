Гастроблогер из Серпухова Фарид Аллахвердиев посетил наблюдательный центр Московской области. Он высоко оценил уровень работы центра и отметил его важность.

По словам блогера, он увидела, как проходят процессы внутри объекта. Он рассказал о высоком уровне автоматизации. Современные технологии, подчеркнул блогер, позволяют отказаться от части процедур, связанных с личными поездками и проверками.

Аллахвердиев также отметил важность работы центра для обеспечения открытости и прозрачности голосования.

«Важно, чтобы не было вопросов, честно это или нет. Все видно, все очевидно, все прозрачно. Так должно быть везде», — заявил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.