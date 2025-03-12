Белорусский нападающий «Вашингтона» восхитился щедростью Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм Дакс» (7:4). Капитан «Столичных» Александр Овечкин мог забросить очередную шайбу, но отдал пас на пустые ворота Алексею Протасу.

Белорусский нападающий до этого уже забил дважды, и Овечкин помог оформить 24-летнему нападающему первый в карьере хет-трик.

«Перед третьим голом в пустые ворота был зрительный контакт с Ови. Знаете, когда приближается это нереальное достижение и он делает пас, ты понимаешь, как он счастлив за меня. Это полностью говорит о нем как о товарище по команде», — рассказал Протас клубной пресс-службе.

Белорус был признан первой звездой матча и второй — всего игрового дня в НХЛ. Протас проводит лучший сезон в своей карьере, на его счету 58 (28+30) очков.

Овечкин в игре с «Анахаймом» отметился тремя результативными передачами. Капитан «Вашингтона» продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки (894 шайбы за карьеру). У Овечкина на данный момент — 886 голов. У него остаются шансы превзойти достижение канадца уже в этом сезоне — до конца регулярки «Вашингтону» осталось сыграть 17 матчей.

Ранее Александр Овечкин заявил, что планирует завершить карьеру в родном московском «Динамо».