Хоккеист Ничушкин вернется в «Колорадо» после скандала в отеле

По данным издания, у руководства клуба нет претензий к российскому хоккеисту.

Инцидент с его участием произошел накануне третьего матча серии плей-офф с «Сиэтл Кракен».

В отеле Сиэтла в номере Ничушкина была обнаружена пьяная девушка, которой потребовалась медицинская помощь.

Ничушкин покинул расположение команды, а «Колорадо» неожиданно уступило в серии команде, которая проводит в лиге всего второй сезон. Таким образом, «Эвеланш» сложили с себя полномочия обладателей Кубка Стэнли.

Год назад россиянин внес значительный вклад в завоевание трофея и по окончании сезона 2021/2022 получил отличный контракт – на восемь лет с кэпхитом (ежегодной зарплатой) $6,125 млн. До этого он зарабатывал $2,5 млн в год.