Хоккеист Романов пропустит остаток сезона из-за травмы плеча

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» до конца сезона лишился одного из своих лучших защитников Александра Романова. Как сообщила пресс-служба лиги, российскому хоккеисту предстоит операция на плече.

Срок восстановления предположительно займет до полугода.

Романов получил травму в матче с «Даллас Старз» (3:2). На последней минуте игры финский форвард «Звезд» Микко Рантанен грубо толкнул защитника на борт, после чего тот не смог самостоятельно покинуть площадку. Нападающий получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию — за второе в сезоне удаление до конца игры.

Сообщалось, что Рантанен пытался связаться с Романовым, чтобы принести ему извинения. Финн заверил, что не хотел нанести защитнику травму.

25-летний Романов является самым высокооплачиваемым игроком обороны «Айлендерс». Накануне сезона он подписал новый восьмилетний контракт с кэпхитом $6,25 млн. В текущем регулярном чемпионате защитник провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.