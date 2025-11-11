Хоккеист СКА посетовал на большое количество травмированных игроков в команде

Нападающий СКА Игорь Ларионов — младший в интервью «Матч ТВ» рассказал о большом количестве травмированных игроков в команде.

«Честно говоря, у нас сейчас одни травмы. Человек пять‑шесть уже из состава вылетело. Вот, по коридору ходят все перебитые», — сказал хоккеист.

Сын главного тренера СКА отметил, что нестабильность состава из-за травм сказывается и на его игре. Ларионов в 19 матчах набрал 5 (1+4) очков.

СКА одержал три победы подряд, поочередного обыграл «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ), московское «Динамо» (3:2) и омский «Авангард» (1:0). При этом команда все еще находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в Западной конференции с 26 очками после 24 матчей.

