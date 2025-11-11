ЦСКА расторг контракт с бывшим голкипером НХЛ
ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером Мартином
Фото: [ПХК ЦСКА]
ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером Спенсером Мартином, сообщается на сайте КХЛ.
30-летний вратарь с опытом игры в НХЛ пополнил состав армейцев перед началом сезона. Он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед при 90,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,69.
Легионер стал не нужен армейцам после того, как они выкупили у клуба «Салават Юлаев» Александра Самонова. При этом еще один голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин сыграл на ноль два матча подряд — 2:0 с «Северсталью» и 4:0 с «Сибирью».
ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков в 25 матчах.
