ЦСКА расторг контракт с бывшим голкипером НХЛ

30-летний вратарь с опытом игры в НХЛ пополнил состав армейцев перед началом сезона. Он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед при 90,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,69.

Легионер стал не нужен армейцам после того, как они выкупили у клуба «Салават Юлаев» Александра Самонова. При этом еще один голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин сыграл на ноль два матча подряд — 2:0 с «Северсталью» и 4:0 с «Сибирью».

ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков в 25 матчах.

