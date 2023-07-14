Хоккеиста НХЛ Гальченюка арестовали за аварию и сопротивление полиции

Хоккеиста клуба НХЛ «Аризона Койотис» Алекса Гальченюка арестовали за совершение аварии, бегство с места происшествия, сопротивление полиции, хулиганство, угрозы и запугивание, сообщает The Athletic.

На следующий день его выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.

«Аризона» выставила нападающего на драфт отказов с тем, чтобы разорвать с ним контракт. Гальченюк заключил однолетнее соглашение с «Койотис» и должен был провести в «Арзионе» следующий сезон.

Алекс Гальченюк родился в США и имеет американское гражданство. Его отец Александр Гальченюк выступал за сборную СССР и Белоруссии.

Алекс был выбран под общим третьем номером на драфте-2012. Он провел несколько многообещающих сезонов за «Монреаль», но в последние три-четыре года карьера хоккеиста пошла на спад.