Хоккеистов «Трактора» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск из-за поведения

Хоккейную команду «Трактор» в полном составе сняли с рейса SU-7289, который должен был вылететь из Хабаровска в Челябинск, сообщил Mash. Причиной стадо поведение хоккеистов и то, к чему оно привело.

Накануне игроки команды отметили уверенную победу над «Амуром». Челябинцы выиграли хабаровчан со счетом 5:2. «Веселые» хоккеисты испортили аварийный люк на борту воздушного судна.

Как пишет Mash, кто-то из игроков «Трактора» толкнул аварийную дверь «Боинга 737», из-за чего на крыле открылся люк. Из-за этого в самолете сработала аварийная сигнализация, а произошла разгерметизация салона.

Игроков команды высадили с борта, который направился обратно на место стоянки. После наведения порядка и проведения необходимых проверок, самолет с хоккеистами вылетел через 1,5 часа и без происшествий прибыл в Челябинск.

Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщил, что два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» одновременно умерли во сне после тренировки в Свердловской области.