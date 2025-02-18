Ural Mash: два футболиста одновременно умерли во сне после тренировки в Свердловской области

В Свердловской области в один день умерли два футболиста из команды «ПОЗ-Прогресс». Спортсмены сначала посетили тренировку, а затем легли спать и умерли во сне, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

По данным канала, оба спортсмена посетили тренировку в Верхней Пышме, после чего умерли во сне. Занятия проходили 15 февраля. Родственники 32-летнего Яна и 33-летнего Даниила сообщили, что причина смерти — сердечная недостаточность. У каждого из футболистов остались жены и дети.

По данным SHOT, до тренировки никто из футболистов не жаловался на плохое самочувствие. Команда проводила плановую тренировку. Специалисты выясняют, что могло стать причиной смерти спортсменов. Канал также располагает информацией, что у спортсменов остались супруги и дети.

Мать Яна рассказала SHOT, что у сына были некоторые проблемы с работой сердечно-сосудистой системы. Однако родственники Даниила уверены, что у футболиста не было проблем со здоровьем. По словам родственников, обстоятельства смерти обоих футболистов схожие.

«Обе семьи утверждают, что мужчины вернулись вечером домой, легли спать, а наутро их уже не было в живых», — сообщил SHOT.

Ural Mash сообщил, что, предположительно, футболисты скончались из-за отравления неизвестным веществом. По данным телеграм-канала, вещество уже отправили в лабораторию. Специалисты проверят, были ли в нем ядовитые или наркологические составляющие.

«32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса» играли с командой «Аткир». Второй забил шесть мячей. После вернулись домой, где им стало плохо почти в одно время. Они потеряли сознание и скончались до приезда скорой», — располагает информацией Ural Mash.

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