Хоккейный СКА за год потратил на зарплаты игрокам 5 млрд руб.

Хоккейный СКА в 2024 году на зарплаты игрокам потратил 4,99 млрд руб., пишет «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По сравнению с 2023 годом, расходы на зарплаты хоккеистам выросли на 62%. При этом большая часть средств уходит на бонусы игрокам. Сумма «чистых» окладов игроков СКА составляла 839 млн руб.

Убытки СКА за 2024 год составили 63,3 млн руб. Годом ранее клуб показывал убыток в 903,4 млн руб. Доход петербургского клуба вырос почти в полтора раза и составил 10,1 млрд руб.

На данный момент СКА занимает седьмое место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выбыл из строя до конца сезона.