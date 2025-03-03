«И все-таки кресты»: лучший футболист РПЛ вылетел из-за травмы на полгода
Нападающий Тюкавин получил травму крестообразной связки
Фото: [ФК «Динамо»]
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин получил субтональное повреждение передней крестообразной связки правого колена, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
В середине первого тайма матча с «Ростовом» Тюкавин получил травму и покинул поле. До обследования было непонятно, насколько повреждение серьезно. Однако худшие опасения подтвердились.
Операция на «крестах» потребует длительного восстановления — до полугода. Повреждение крестообразных связок является одной из самых неприятных травм для футболиста.
22-летний Тюкавин — один из лидеров бело-голубых. В минувшем сезоне он был признан лучшим игроком РПЛ. В текущем чемпионате нападающий забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
В 19-м туре РПЛ московское «Динамо» сыграло вничью на выезде с «Ростовом».