Хоккейный турнир IRONICE-2023 состоялся в подмосковном Сергиевом Посаде

Четыре любительские хоккейные команды приняли участие в Сергиевом Посаде в турнире IRONICE-2023 за Кубок Загорского трубного завода. А специальным гостем турнира стала живая легенда мирового хоккея — двукратный чемпион олимпийских игр Александр Якушев.

«Сейчас любительский хоккей развивается по всей России, этому способствует, конечно, и наш президент Владимир Путин, который не только уделяет ему большое внимание, но и сам играет в хоккей. И те задачи, которые он ставит в этом направлении — в первую очередь это, конечно, популяризация хоккея, но самое главное — это здоровье. И надо сказать, что все турниры, которые сейчас проходят в России, эти задачи выполняют на 100%», — рассказал Александр Якушев.

Отмечается, что великий спортсмен принял участие в символическом вбрасывании шайбы, сказал напутственные слова игрокам, а после пообщался со зрителями и раздал автографы. Напоминаем, что данный турнир за Кубок Загорского трубного завода был приурочен ко Дню металлурга. По итогам упорной борьбы победу одержала хоккейная команда «Уральская сталь».

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