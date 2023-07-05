Губернатор Подмосковья проверил ход строительства ФОКа в Можайске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске. Работы ведутся в рамках областной госпрограммы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Открыть физкультурно-оздоровительный комплекс планируют в декабре текущего года, рассказал Андрей Воробьев на встрече со спортсменами. ФОК является долгожданным объектом для тех, кто занимается дзюдо и самбо, подчеркнул глава региона.

«Это большой проект. Здесь будут три спортзала. Плюс тренажерный зал, инструкторские, раздевалки», — рассказал глава Московской области.

Фото: [ Антон Чернов ]

Общая площадь объекта составляет 5,6 тысячи квадратных метров, в день комплекс смогут посещать до 800 человек. Сдать ФОК планируют в сентябре, сообщил, в свою очередь, генеральный директор подрядной организации Нариман Сулейманов.

Школа самбо в Можайске — одна из сильных в России. Единоборствами под руководством двенадцати тренеров занимаются сотни спортсменов. Они становятся победителями различных международных и всероссийских соревнований.

Сейчас в спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо занимаются 670 человек, более пятидесяти из них входят в сборную Подмосковья, еще девять — в сборную России.

«О таком ФОКе можно только мечтать <…>. Теперь мы сможем проводить соревнования федерального уровня. Уже на июнь 2024 года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей», — рассказал директор спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.

Фото: [ Антон Чернов ]

Губернатор Московской области добавил, что на 2025–2026 годы в Можайске запланирована реализация еще одного крупного проекта — реконструкция стадиона «Спартак». Там планируют сделать футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, а также площадки для волейбола и баскетбола.

Ранее Андрей Воробьев проверил готовность школы № 2 в Можайске к открытию после капитального ремонта.