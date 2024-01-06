«Холоп-2» собрал с начала 2024 года более двух миллиардов рублей

Кассовые сборы российской киноленты «Холоп-2» превысили два миллиарда рублей. Об этом свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.

Премьера фильма «Холоп-2» состоялась 1 января 2024 года. Картина стала сиквелом «Холопа», главную роль в котором исполнил сербский актер Милош Бикович. Режиссером двух фильмов выступил Клип Шипенко.

«Общие сборы – 2 028 192 516 рублей», – следует из данных ЕАИС.

В премьерный день «Холоп-2» собрал более 314 млн рублей кассовых сборов. Уже 3 января кинолента собрала свой первый миллиард.

В «Холопе-2» теперь главную роль «мажорки» сыграла российская актриса Аглая Тарасова. Во второй части фильма Милош Бикович также играет роль Григория, которого перевоспитали в «Холопе».

Бюджет «Холопа-2» составил 500 миллионов рублей. Длительность картины составляет 119 минут. Премьера первой части фильмы состоялась в 26 декабря 2019 года. В сьемках также участвовали Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Александр Самойленко.