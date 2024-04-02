Хор из Дубны «РАПСОДИЯ» получил главный приз на III Всероссийском открытом хоровом фестиваль-конкурсе «Радуга»

Исполнители из дубненской школы искусств «РАПСОДИЯ» стали лучшими на III Всероссийском открытом хоровом фестиваль-конкурсе «Радуга» им. И.В. Рогановой, который традиционно проводят в Санкт-Петербурге. Коллектив из подмосковного округа получил главный приз.

Фестиваль-конкурс состоялся в Мариинском театре. Хор «РАПСОДИЯ» из Дубны смог удивить не только зрителей, но и жюри, которое высоко оценило таланты участников. Первое место торжественно присудили Качкаловой Ирине Николаевне как лучшему хормейстеру.

«Поздравляю ребят и педагогов! Горжусь нашими талантами», — написал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фестиваль-конкурс «Радуга» - это престижный хоровой конкурс, который проводят в Санкт-Петербурге еще с 1997 года. Формат мероприятия менялся каждый год, но каждый раз открывал новые таланты страны. Такие события помогают поддержать отечественную хоровую культуру, преподавателей и исполнителей.