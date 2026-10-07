Приведи родителя в театр: как работает акция со скидкой 50% в Ступине

Ступинский драматический театр запустил акцию для владельцев Пушкинской карты. При покупке билета для себя молодые зрители могут приобрести второй билет для родителя или официального представителя со скидкой 50 процентов. Об этом информирует пост театра на официальной странице в соцсетях, сообщил REGIONS.

В театре объяснили, что задача акции — объединить поколения через культуру. Владельцу карты предлагают не просто сходить на спектакль, а привести с собой родителя или официального представителя. Такой подход позволяет молодым зрителям разделить впечатления с близкими, а старшему поколению — снова оказаться в театральном зале.

Акция распространяется на два ближайших события в Большом зале Дворца культуры. Музыкальную сказку «Кощей Бессмертный» покажут двадцать 5 октября в 12:00 (6+), а премьерный спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского — 29 октября в 18:30 в малом театральном зале. Постановка режиссера Бориса Фиша переносит действие в эпоху джаза и ар-деко, а музыкальное сопровождение обеспечивает живой джазовый коллектив. Возрастное ограничение спектакля — 16+.

«Мы хотим, чтобы культура объединяла поколения. Поэтому и запустили такую акцию — чтобы молодой человек мог прийти в театр не один, а вместе с мамой или папой», — пояснили в театре.

Механика простая. Сначала нужно выбрать мероприятие из списка, затем купить билет для себя по Пушкинской карте. После этого достаточно предъявить этот билет в кассе и получить второй — для родителя или представителя — со скидкой 50 процентов.

У акции есть несколько условий. Скидка действует только при посещении одного и того же мероприятия в один день. Льгота распространяется на одного родителя или официального представителя и только на один билет. При необходимости сотрудники театра могут попросить документы, подтверждающие родство или статус представителя.

Оформить Пушкинскую карту могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Каждый год на нее поступает ₽5 тыс. — эти средства разрешено направлять на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы и кинотеатры по всей стране. С 2026 года оператором программы стал банк ВТБ.

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