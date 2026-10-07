Милостыня без осуждения: что рекомендуют священнослужители Лавры

Подходя к стенам Троице-Сергиевой лавры, паломники и туристы неизменно видят просящих о помощи. Для одних это привычная часть храмового уклада, для других — повод для сомнений: стоит ли подавать деньги, не обманывают ли просители и как сделать это правильно, чтобы не навредить ни себе, ни нуждающимся. Ответ на этот вопрос дали в соцсетях древнего монастыря, сообщил REGIONS.

Традиция милосердия

Обычай просить милостыню у храмов, как рассказали священнослужители, уходит корнями глубоко в историю. Еще в новозаветные времена нищие располагались у священных мест: у дорог в Иерихон и у Красных ворот Иерусалимского храма. В христианской традиции подаяние никогда не считалось простой финансовой помощью — святитель Иоанн Златоуст называл милостыню встречей со Христом.

На Руси отношение к нуждающимся формировалось веками. Князь Владимир устраивал широкие раздачи еды и средств из казны, а в Византии святитель Василий Великий основал целый комплекс приютов — «Василиаду».

В дореволюционной России государство регулировало эту сферу через богадельни и приюты, однако традиция подавать у паперти сохранялась среди всех сословий. После советского периода, когда нищенство официально преследовалось, практика вернулась к храмам в 1990-х годах.

Как относиться к просящим

В Лавре напомнили, что милостыня — это личный выбор и добродетель, а не жесткая обязанность каждого прихожанина. Подавать нужно с рассудительностью и главное — без осуждения.

«Не осуждай нищего, даже если знаешь, что он пьяница. Ты не знаешь, какой крест несет эта душа», — учил преподобный Серафим Саровский.

В обители Сергия Радонежского подчеркнули, что, если человек сомневается в честности просящего или боится, что наличные деньги пойдут во вред, можно проявить заботу иначе. Вместо купюр разрешается купить горячую еду, воду или поделиться вещами. Кроме того, эффективной альтернативой является системная поддержка благотворительных фондов и церковных социальных служб.

Как поддержать нуждающихся в Сергиевом Посаде

В Троице-Сергиевой лавре действует собственная социальная служба, которая оказывает адресную помощь тем, кто действительно оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Каждый житель и гость Сергиева Посада может внести свой вклад в это служение. Поддержать работу социальной службы Лавры можно через официальный сайт Лавра.рф в разделе «Пожертвования» (подраздел «На социальное служение»).

Ранее сообщалось, что Троице-Сергиева лавра рассказала правила хранения святой воды.