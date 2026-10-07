В Красногорске строится автогородок для детей: где будут учить ПДД в игровой форме

В Красногорске на территории детского городка «Сказочный» продолжается возведение автогородка — специальной площадки, где дети будут осваивать правила дорожного движения через игру. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Согласно имеющейся информации, мини-дороги на участке уже практически готовы, сейчас ведется монтаж павильонов и декораций.

По сообщению источника, новый объект объединит развлечение и обучение: ребята смогут не только кататься на машинках, но и учиться распознавать дорожные знаки, тренироваться правильно переходить проезжую часть и закреплять навыки безопасного поведения на улице.

В дополнение к автогородку рядом обустроят детскую игровую площадку.