Бизнес «под мухой»: в Подмосковье продают мини-рюмки «муха» по 10 мл каждая

Житель Развилки выставил на продажу мини-рюмки под названием «муха» по десять миллилитров каждая. Оригинальный товар оказался нарасхват, сообщил REGIONS.

На городской доске объявлений Видного появилось необычное предложение из Развилки, которое привлекло внимание местных жителей. Мужчина продает наборы из миниатюрных рюмок, которые исторически называют «мухами».

Каждая рюмочка размером три на три на шесть сантиметров и вмещает всего десять миллилитров — для сравнения, стандартная столовая ложка это 15 миллилитров. Весь набор рассчитан на 60 миллилитров, то есть суммарно это меньше одной стандартной стопки.

Название «муха» — не выдумка продавца, а устоявшееся слово. По одной из версий, так называли крошечные рюмочки, из которых в старых трактирах посетителям наливали первую порцию бесплатно — «на пробу», а про принявших горячительный напиток говорили — он уже под мухой.

Предложение бизнесмена вызывает улыбки у покупателей, которые прозвали дело предпринимателя бизнесом «под мухой».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продавец бензопилы растрогал покупателя откровенным посланием.