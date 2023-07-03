Хор из городского округа Шатура победил на крупном фестивале
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Хор «Русская песня» Бакшеевского ДК городского округа Шатура получил Гран-при на открытом фестивале рок-музыки и народного творчества «Иван Купала» в Воскресенском округе.
Участие в фестивале наши исполнители приняли 1 июня.
Об успехах коллектива напомнил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Он вручил диплом губернатора Подмосковья руководителю хора Сергею Никонову. Сейчас Никонов является директором Дома культуры имени Косякова, но работу в хоре также продолжает, успешно совмещая два направления.
Напомним, хор «Русская песня» не раз занимал призовые места на различных конкурсах.
«Я лично к хору Никонова отношусь с особой теплотой. Все их песни берут за душу. Всегда искренне радуюсь их победам! Поздравляю от всей души!» - заявил глава городского округа Шатура.