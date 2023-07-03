Хор из городского округа Шатура победил на крупном фестивале

Хор «Русская песня» Бакшеевского ДК городского округа Шатура получил Гран-при на открытом фестивале рок-музыки и народного творчества «Иван Купала» в Воскресенском округе.

Участие в фестивале наши исполнители приняли 1 июня.

Об успехах коллектива напомнил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Он вручил диплом губернатора Подмосковья руководителю хора Сергею Никонову. Сейчас Никонов является директором Дома культуры имени Косякова, но работу в хоре также продолжает, успешно совмещая два направления.

Напомним, хор «Русская песня» не раз занимал призовые места на различных конкурсах.